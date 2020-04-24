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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 26 موظفا ببعثة الأمم المتحدة في مالي بكورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:56 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أصيب 26 موظفا في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (MINUSMA) بالفيروس التاجي، بينما تعافى اثنان، أعلن ذلك ممثل البعثة الرسمي أوليفييه سالجادو.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية سالجادو" قال "حتى الآن، تم الكشف عن إصابة 26 من موظفي البعثة المتكاملة بالفيروس التاجي. لقد تم عزلهم وتلقي المساعدة اللازمة".

وأضاف سالجادو: "من المهم ملاحظة أن جميع موظفي البعثة المتكاملة المصابين يعزلون ويعالجون على الفور في العاصمة باماكو".

ووفقا له، تم "في مخيمات البعثة المتكاملة، تشديد التدابير لمنع انتشار الفيروس التاجي، وزيادة عدد أجهزة غسل اليدين، وتعقيم الحمامات مرتين في الأسبوع، ويجري الاتصال بقوات الاستجابة المحلية لمكافحة الفيروسات التاجية".

واعتبر "أن الوضع يؤثر علينا جميعا، وتقوم البعثة المتكاملة بتكييف إجراءاتها على أساس الوضع مع انتشار الفيروس التاجي في مالي، بالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية ومنظمة الصحة العالمية، كما تقوم البعثة بانتظام بإبلاغ وسائل الإعلام والجمهور بالحالة والتدابير المتخذة".

وأعلنت السلطات في مالي، أن عدد المصابين بالفيروس التاجي في البلاد تجاوز 300 شخص، توفي منهم 21، وتعافى 77.

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