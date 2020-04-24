رحلات افتراضية فى المراكز الثقافية بصقلية

بدأت مراكز التراث الثقافي في صقلية محاولة للتغلب على حالة الإغلاق المطبقة في البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال توفير إمكانية غير تقليدية للقيام بجولات افتراضية بها من خلال منصات على الإنترنت وباستخدام الهواتف الذكية.وتتنوع الأماكن المعروضة للجولات الافتراضية من الأماكن التاريخية وحتى المتاحف.ويوفر إقليم صقلية هذه الفرصة من خلال تطبيق على الهواتف المحمولة أنشأته إدارة التراث الثقافي في الإقليم.وينقل التطبيق الذى يمكن تحميله مجانا الزوار عبر 14 منطقة تتضمن جولات غوص تحت الماء.وقال عمدة صقلية نيلو موسوميتشى إن التطبيق يساعد في تجديد الدعوات من أجل البقاء في المنزل وبالتالي يمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.كما أتاحت بعض المواقع على الإنترنت وسيلة للزوار للقيام بجولات افتراضية للأماكن الشهيرة في صقلية عبر الإنترنت.