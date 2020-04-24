عمدة طوكيو تطالب المواطنين بتقليل التوجه لمحال البقالة للتسوق

طالبت يوريكو كويكى عمدة طوكيو سكان المدينة بالحد من التوجه للتسوق من محال البقالة والاكتفاء بالتوجه لها كل ثلاثة أيام فقط، في إطار الخطوات التي تهدف لمنع عملية الازدحام في متاجر السوبر ماركت في ظل تفشى فيروس كورونا المستجد.وبينما تراجعت الجموع في منطقة وسط المدينة المزدحمة بعدما أعلن رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ ومناشدات الحكومة للمواطنين بالالتزام المنازل، تزايدت المخاوف من ارتفاع عدد المواطنين في مراكز التسوق ومتاجر السوبر ماركت في الضواحي.وأكدت عمدة طوكيو على الحاجة للتنسيق مع مراكز التسوق وسلاسل متاجر السوبر ماركت الكبرى للتقليل من الازدحام.ويتضمن الإجراء المقترح إبلاغ العملاء بأكثر الأوقات هدوءا والحد من أعداد صناديق التبضع، وتحديد أوقات لكبار السن والمعاقين، ووقف حملات نقاط المكافآت لأيام وأوقات معينة، وغيرها من الإجراءات لتجنب الازدحام.