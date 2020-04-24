رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة: القهوة المفلترة مرتبطة بصحة القلب بشكل أفضل

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:36 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أظهرت دراسة نرويجية أن شرب القهوة المصفاة (أو المفلترة) أكثر فائدة للإنسان، مما يشير إلى أن عشاق "الإسبريسو" قد يكونوا محظوظين.

وأظهرت الدراسة - التي أجريت على أكثر من 500 ألف شخص نرويجي - أن الأشخاص الذين يشربون القهوة المفلترة بانتظام يقل احتمال وفاتهم بنسبة تزيد عن 15% على مدى 20 عامًا، مقارنة بمن تجنبوه.

وعرف الباحثون لسنوات أن القهوة غير المفلترة تحتوي على مستويات أعلى من الزيوت الطبيعية التي يمكن أن ترفع نسبة الكوليسترول في الدم.

وقال كوني ديكمان، مستشار الغذاء والتغذية والرئيس السابق لأكاديمية التغذية وعلم التغذية في النرويج إن النتائج لا تثبت وجود صلة بين السبب والنتيجة..على سبيل المثال، افتقرت الدراسة إلى معلومات عن الوجبات الغذائية للناس - بما في ذلك ما إذا كانوا قد غطوا قهوتهم بالسكر والقشدة، أو استمتعوا بإسبرسو مع الكوكيز.

وتستند النتائج - التي نشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية - إلى أكثر من 508 آلاف رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 20 و79 سنة في البداية، مشيرة إلى أن أولئك الذين شربوا القهوة المفلترة بانتظام كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 15 في المائة، مقارنة بالأشخاص الذين نادرا أو لم يشربوا القهوة على الإطلاق.

موضوعات متعلقة

دبى تفتح المطاعم والمقاهى وتستأنف خدمات النقل العام

بهتاف «مفيش كورونا».. أهالى الإسكندرية يطوفون بـ«الكعبة» فى محرم بك (فيديو)

موعد مدفع الإمساك وأذان الفجر اليوم 1 رمضان

«الصحة العالمية»: مصر فى المنحنى التصاعدى للوباء

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

آخر أخبار تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه وحقيقة فتح التقديم

قائمة خريطة مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ والقنوات الناقلة للبرامج (فيديو)

دعاء استقبال شهر رمضان 2020 - 1441

بهتاف «مفيش كورونا».. أهالى الإسكندرية يطوفون بـ«الكعبة» فى محرم بك (فيديو)

إنفوجراف

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

اليابان يروج لعقار علاج كورونا رغم تحذير الخبراء الأطباء

دواء جديد يقمع نمو الورم لمرضى سرطان الجلد

ارتفاع انبعاثات ثاني أُكسيد الكربون يضر بقدرة الإنسان على التفكير

منوعات

دراسة: القهوة المفلترة مرتبطة بصحة القلب بشكل أفضل

المحكمة العليا بلندن تنظر فى اتهام ميجان لصحيفة بانتهاك خصوصيتها

دعاء اليوم الأول من رمضان 2020: «اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ»

قائمة خريطة مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ والقنوات الناقلة للبرامج (فيديو)

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: رأيت فرخة تلد
ماجد حبته
مواجهة الوباء.. بالدعاية والأُجراء!
مدحت بشاى
" رمضان " وروعة الحالة النقشبندبة
جمال طه
القيادة العسكرية التركية فى ليبيا تجتاح الساحل الغربى
المزيد

الثقافة

«كيف تهزم كورونا؟».. أول كتاب مصري عن ثقافة مواجهة الفيروس

من رواية الصديق أبوبكر.. فى البدء كان الصعيد

«كتبنا» تحتفل بـ5 سنوات على تأسيسها بـ1750 كتاب ورقي وإلكتروني

أشرف بدير: أقضي العزل في القراءة واستئناف «من دواعي العشق»