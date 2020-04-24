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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

كوريا الجنوبية تعلن عدم تسجيل أى حالات وفاة بكورونا منذ منتصف مارس الماضى

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:23 ص
جريدة الدستور
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ 16 مارس الماضي.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن عدد المصابين الجدد بالفيروس في البلاد بقي في حدود 10 أشخاص لليوم السادس على التوالي، ولم تحدث حالة وفاة من الفيروس لأول مرة منذ 39 يومًا.

وصرحت قيادة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بكوريا الجنوبية اليوم بأن عدد المصابين الجدد بالفيروس حتى منتصف ليلة يوم أمس ارتفع بعدد 6 حالات مقارنة مع اليوم السابق، ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 10 آلاف و708 أشخاص.

وبلغ إجمالي حالات الوفيات المسجلة حتى الآن 240 حالة، بينما تعافت 90 حالة أمس ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 8 آلاف و501 حالة، فيما تراجع عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي بعدد 84 شخصا ليبلغ الإجمالي 1967 شخصًا.

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