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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تسجل 2337 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:06 ص
ألمانيا تسجل 2337
ألمانيا تسجل 2337 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وكالات
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بمقدار 2337 حالة، مما دفع بإجمالي الإصابات إلى 150383 حالة.

ويمثل عدد الإصابات الجديدة تراجعًا طفيفًا بعد تسارع وتيرة العدوى لثلاثة أيام على التوالي، وكان عدد حالات الإصابة المؤكدة قد زاد أمس الخميس بواقع 2352 حالة.

وارتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس بواقع 227 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 5321 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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