الأرصاد: طقس حار اليوم.. والقاهرة 35 درجة
الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:57 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة على القاهرة الكبرى طقس حار نهارًا بارد ليلًا، فيما يتوقع أن تكون الرياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد الوجه البحرى طقسا حار نهارا بارد ليلا، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، أما السواحل الشمالية الغربية فيتوقع أن يكون الطقس لطيفا نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والاتربة تؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية امطار خفيفة على مناطق متفرقة.
وبالنسبة للسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيتوقع أن الطقس حار نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فمن المتوقع أن يكون حارا نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة واضطراب على خليج السويس والبحر الأحمر.
ومن المتوقع أن يكون الطقس - في شمال الصعيد - شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، مع رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة، وكذلك في جنوب الصعيد الذي يتوقع أن يكون شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر فستكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف، مع رياح جنوبية شرقية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 18 35
شبين الكوم 17 34
طنطا 17 34
دمنهور 16 30
الإسكندرية 16 26
بلطيم 16 25
مطروح 16 22
السلوم 16 21
سيوة 16 27
بورسعيد 18 27
دمياط 18 25
الزقازيق 17 34
الاسماعيلية 17 36
السويس 18 34
العريش 16 35
رفح 16 34
رأس سدر 20 33
نخل 16 36
نويبع 24 29
طابا 19 30
كاترين 15 30
الطور 20 31
شرم الشيخ 21 32
الغردقة 20 35
مرسى علم 21 34
الفيوم 18 35
بنى سويف 19 35
المنيا 19 36
أسيوط 20 37
سوهاج 21 39
قنا 22 40
الأقصر 23 41
أسوان 25 41
أبوسمبل 24 41
الوادى الجديد 21 41
شلاتين 21 33
أبو رماد 21 30
حلايب 23 30
رأس حدربة 21 29
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 24 40
المدينة 21 38
الرياض 23 37
المنامة 27 32
أبوظبى 25 36
الدوحة 27 34
الكويت 23 36
دمشق 12 24
بيروت 17 22
عمان 11 26
القدس 13 25
غزة 17 29
بغداد 21 34
مسقط 28 34
صنعاء 12 22
الخرطوم 26 42
طرابلس 15 20
تونس 13 21
الجزائر 13 18
الرباط 13 21
نواكشوط 17 26
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 01 18
إسطنبول 04 15
إسلام إباد 19 33
نيودلهى 24 35
جاكرتا 25 33
بكين 08 20
كوالالمبور 25 34
طوكيو 07 17
أثينا 09 18
روما 08 21
باريس 12 23
مدريد 11 22
برلين 06 21
لندن 07 20
مونتريال 01 10
موسكو 01- 07
نيويورك 06 12
واشنطن 07 18
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد الوجه البحرى طقسا حار نهارا بارد ليلا، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، أما السواحل الشمالية الغربية فيتوقع أن يكون الطقس لطيفا نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والاتربة تؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية امطار خفيفة على مناطق متفرقة.
وبالنسبة للسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيتوقع أن الطقس حار نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فمن المتوقع أن يكون حارا نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة واضطراب على خليج السويس والبحر الأحمر.
ومن المتوقع أن يكون الطقس - في شمال الصعيد - شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، مع رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة، وكذلك في جنوب الصعيد الذي يتوقع أن يكون شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر فستكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف، مع رياح جنوبية شرقية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 18 35
شبين الكوم 17 34
طنطا 17 34
دمنهور 16 30
الإسكندرية 16 26
بلطيم 16 25
مطروح 16 22
السلوم 16 21
سيوة 16 27
بورسعيد 18 27
دمياط 18 25
الزقازيق 17 34
الاسماعيلية 17 36
السويس 18 34
العريش 16 35
رفح 16 34
رأس سدر 20 33
نخل 16 36
نويبع 24 29
طابا 19 30
كاترين 15 30
الطور 20 31
شرم الشيخ 21 32
الغردقة 20 35
مرسى علم 21 34
الفيوم 18 35
بنى سويف 19 35
المنيا 19 36
أسيوط 20 37
سوهاج 21 39
قنا 22 40
الأقصر 23 41
أسوان 25 41
أبوسمبل 24 41
الوادى الجديد 21 41
شلاتين 21 33
أبو رماد 21 30
حلايب 23 30
رأس حدربة 21 29
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 24 40
المدينة 21 38
الرياض 23 37
المنامة 27 32
أبوظبى 25 36
الدوحة 27 34
الكويت 23 36
دمشق 12 24
بيروت 17 22
عمان 11 26
القدس 13 25
غزة 17 29
بغداد 21 34
مسقط 28 34
صنعاء 12 22
الخرطوم 26 42
طرابلس 15 20
تونس 13 21
الجزائر 13 18
الرباط 13 21
نواكشوط 17 26
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 01 18
إسطنبول 04 15
إسلام إباد 19 33
نيودلهى 24 35
جاكرتا 25 33
بكين 08 20
كوالالمبور 25 34
طوكيو 07 17
أثينا 09 18
روما 08 21
باريس 12 23
مدريد 11 22
برلين 06 21
لندن 07 20
مونتريال 01 10
موسكو 01- 07
نيويورك 06 12
واشنطن 07 18