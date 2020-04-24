الأرصاد: طقس حار اليوم.. والقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة على القاهرة الكبرى طقس حار نهارًا بارد ليلًا، فيما يتوقع أن تكون الرياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد الوجه البحرى طقسا حار نهارا بارد ليلا، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، أما السواحل الشمالية الغربية فيتوقع أن يكون الطقس لطيفا نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والاتربة تؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية امطار خفيفة على مناطق متفرقة.وبالنسبة للسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيتوقع أن الطقس حار نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فمن المتوقع أن يكون حارا نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة واضطراب على خليج السويس والبحر الأحمر.ومن المتوقع أن يكون الطقس - في شمال الصعيد - شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، مع رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة، وكذلك في جنوب الصعيد الذي يتوقع أن يكون شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر فستكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف، مع رياح جنوبية شرقية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىالقاهرة 18 35شبين الكوم 17 34طنطا 17 34دمنهور 16 30الإسكندرية 16 26بلطيم 16 25مطروح 16 22السلوم 16 21سيوة 16 27بورسعيد 18 27دمياط 18 25الزقازيق 17 34الاسماعيلية 17 36السويس 18 34العريش 16 35رفح 16 34رأس سدر 20 33نخل 16 36نويبع 24 29طابا 19 30كاترين 15 30الطور 20 31شرم الشيخ 21 32الغردقة 20 35مرسى علم 21 34الفيوم 18 35بنى سويف 19 35المنيا 19 36أسيوط 20 37سوهاج 21 39قنا 22 40الأقصر 23 41أسوان 25 41أبوسمبل 24 41الوادى الجديد 21 41شلاتين 21 33أبو رماد 21 30حلايب 23 30رأس حدربة 21 29أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:الصغرى العظمىمكة المكرمة 24 40المدينة 21 38الرياض 23 37المنامة 27 32أبوظبى 25 36الدوحة 27 34الكويت 23 36دمشق 12 24بيروت 17 22عمان 11 26القدس 13 25غزة 17 29بغداد 21 34مسقط 28 34صنعاء 12 22الخرطوم 26 42طرابلس 15 20تونس 13 21الجزائر 13 18الرباط 13 21نواكشوط 17 26وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:الصغرى العظمىأنقرة 01 18إسطنبول 04 15إسلام إباد 19 33نيودلهى 24 35جاكرتا 25 33بكين 08 20كوالالمبور 25 34طوكيو 07 17أثينا 09 18روما 08 21باريس 12 23مدريد 11 22برلين 06 21لندن 07 20مونتريال 01 10موسكو 01- 07نيويورك 06 12واشنطن 07 18