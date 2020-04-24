المحكمة العليا بلندن تنظر فى اتهام ميجان لصحيفة بانتهاك خصوصيتها

تعقد محكمة لندن العليا اليوم الجمعة أولى جلساتها الإجرائية في قضية انتهاك للخصوصية رفعتها ميجان ماركل دوقة ساسكس على صحيفة لنشر جزء من أحد خطاباتها.وتقاضي ماركل، زوجة الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث، دارأسوشيتد نيوزبيبرز بعد نشر مقالات في صحيفة ميل اون صنداي التابعة لها في فبراير من العام الماضي حول خطاب كانت قد أرسلته إلى والدها توماس ماركل.ويقول محامو ماركل إن هذا النشر يمثل إساءة استغلال لمعلومات شخصية وانتهاك لحقوق النشر، وتسعى ماركل للحصول على تعويض من الصحيفة عما ألحقته بها من ضرر.ودب خلاف بين ميجان ووالدها ليلة حفل زفافها إلى الأمير هاري في مايو 2018 واتهمت وثائق من محامي ماركل هذا الأسبوع صحيفة ميل وصحفا أخرى بمضايقة ماركل والتصغير من شأنه واستغلاله والإسهام في إفساد العلاقة بينه وبين ابنته.ويقول محامو ماركل إن صحيفة ميل جانبها الصواب أيضا في نقل اقتباسات من الخطاب الذي لم يكن الغرض منه قط أن يكون مطروحا على الملأ.ومن جانبهم، يرى محامو الصحيفة أن وضع ماركل داخل العائلةالمالكة يجعل هناك اهتماما عاما مشروعا بتفاصيل حياتها الشخصية وعلاقاتها الأسرية.وستعقد جلسة الجمعة عن بُعد بسبب إجراءات العزل في بريطانيا جراء فيروس كورونا.