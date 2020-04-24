رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

المحكمة العليا بلندن تنظر فى اتهام ميجان لصحيفة بانتهاك خصوصيتها

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:33 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
تعقد محكمة لندن العليا اليوم الجمعة أولى جلساتها الإجرائية في قضية انتهاك للخصوصية رفعتها ميجان ماركل دوقة ساسكس على صحيفة لنشر جزء من أحد خطاباتها.

وتقاضي ماركل، زوجة الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث، دارأسوشيتد نيوزبيبرز بعد نشر مقالات في صحيفة ميل اون صنداي التابعة لها في فبراير من العام الماضي حول خطاب كانت قد أرسلته إلى والدها توماس ماركل.

ويقول محامو ماركل إن هذا النشر يمثل إساءة استغلال لمعلومات شخصية وانتهاك لحقوق النشر، وتسعى ماركل للحصول على تعويض من الصحيفة عما ألحقته بها من ضرر.

ودب خلاف بين ميجان ووالدها ليلة حفل زفافها إلى الأمير هاري في مايو 2018 واتهمت وثائق من محامي ماركل هذا الأسبوع صحيفة ميل وصحفا أخرى بمضايقة ماركل والتصغير من شأنه واستغلاله والإسهام في إفساد العلاقة بينه وبين ابنته.

ويقول محامو ماركل إن صحيفة ميل جانبها الصواب أيضا في نقل اقتباسات من الخطاب الذي لم يكن الغرض منه قط أن يكون مطروحا على الملأ.

ومن جانبهم، يرى محامو الصحيفة أن وضع ماركل داخل العائلةالمالكة يجعل هناك اهتماما عاما مشروعا بتفاصيل حياتها الشخصية وعلاقاتها الأسرية.

وستعقد جلسة الجمعة عن بُعد بسبب إجراءات العزل في بريطانيا جراء فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

بهتاف «مفيش كورونا».. أهالى الإسكندرية يطوفون بـ«الكعبة» فى محرم بك (فيديو)

دبى تفتح المطاعم والمقاهى وتستأنف خدمات النقل العام

رئيس الوزراء: عودة الحياة تدريجيًا بعد عيد الفطر

دعاء استقبال شهر رمضان 2020 - 1441

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

آخر أخبار تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه وحقيقة فتح التقديم

قائمة خريطة مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ والقنوات الناقلة للبرامج (فيديو)

دعاء استقبال شهر رمضان 2020 - 1441

بهتاف «مفيش كورونا».. أهالى الإسكندرية يطوفون بـ«الكعبة» فى محرم بك (فيديو)

إنفوجراف

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

اليابان يروج لعقار علاج كورونا رغم تحذير الخبراء الأطباء

دواء جديد يقمع نمو الورم لمرضى سرطان الجلد

ارتفاع انبعاثات ثاني أُكسيد الكربون يضر بقدرة الإنسان على التفكير

منوعات

دراسة: القهوة المفلترة مرتبطة بصحة القلب بشكل أفضل

المحكمة العليا بلندن تنظر فى اتهام ميجان لصحيفة بانتهاك خصوصيتها

دعاء اليوم الأول من رمضان 2020: «اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ»

قائمة خريطة مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ والقنوات الناقلة للبرامج (فيديو)

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: رأيت فرخة تلد
ماجد حبته
مواجهة الوباء.. بالدعاية والأُجراء!
مدحت بشاى
" رمضان " وروعة الحالة النقشبندبة
جمال طه
القيادة العسكرية التركية فى ليبيا تجتاح الساحل الغربى
المزيد

الثقافة

«كيف تهزم كورونا؟».. أول كتاب مصري عن ثقافة مواجهة الفيروس

من رواية الصديق أبوبكر.. فى البدء كان الصعيد

«كتبنا» تحتفل بـ5 سنوات على تأسيسها بـ1750 كتاب ورقي وإلكتروني

أشرف بدير: أقضي العزل في القراءة واستئناف «من دواعي العشق»