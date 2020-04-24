واشنطن تضع قواتها بجيبوتى فى حالة طوارئ صحية بسبب كورونا

أعلن الجيش الأمريكي أنّه وضع قواته المتمركزة في جيبوتي في حالة طوارئ صحيّة بسبب فيروس كورونا المستجدّ الذي يتفشّى بقوة في هذه الدولة الصغيرة الواقعة في القرن الأفريقي.وقال قائد القوات الأمريكية في جيبوتي الجنرال مايكل توريللو، في بيان، إنّ إعلان "حالة الطوارئ" الصحيّة "إجراء إحرازي" يتيح مزيدًا من الصلاحيات لمكافحة الوباء.وأضاف أنّ "مكافحة كوفيد-19 هي الأولوية الأولى"، من دون أن يوضح ما إذا تم تسجيل أي إصابة في صفوف العسكريين أو المدنيين العاملين في المنشأتين الأمريكيتين في هذا البلد.وجيبوتي التي يقلّ عدد سكانها عن مليون نسمة سجّلت خلال أسبوع واحد أكثر من 400 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ ليبلغ إجمالي عدد المصابين بالوباء في هذا البلد الصغير 986 شخصًا، توفي منهم اثنان.