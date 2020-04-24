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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك تسجل 1069 حالة وفاة بفيروس كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:26 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، أن أكثر من ألف شخص وافتهم المنية بسبب فيروس كورونا المستجد منذ بداية تفشي المرض في البلاد، مضيفة أنه تأكد حتى الآن إصابة 11 ألفًا و633 شخصًا بالفيروس ووفاة 1069 حالة في البلاد.

وتم تسجيل أول حالة إصابة بالمرض في المكسيك في نهاية فبراير الماضي، ومن المتوقع أن يصل الوباء إلى ذروته خلال الأسبوع الثاني من مايو المقبل.

كانت الحكومة الشعبوية اليسارية للبلاد بقيادة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مترددة في البداية في الاستجابة للجائحة، ولكن تم إغلاق المدارس والعديد من الشركات المصنفة على أنها غير ضرورية حاليًا.

كما نصحت السلطات المواطنين بالبقاء في المنازل والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لكن هذه الخطوات غير ملزمة.

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