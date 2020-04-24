فى أول أيام رمضان.. تعرف على أسعار الدواجن

يزامن اليوم الجمعة ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ أول أيام شهر رمضان المبارك، ويهتم المواطنين بأسعار السلع الغذائية في الأسواق وعلى وجه الخصوص أسعار الدواجن والبيض باعتبارهم وجبات أساسية.وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الدواجن والبيض باعتبارهم وجبات أساسية لدى المواطنين المصريين واعتمادهم على استخدام البيض في وجبات السحور، وكذلك الدواجن في كثير من الوجبات.وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إن أسعار الدواجن اليوم الجمعة سجلت استقرار في الأسعار دون أي زيادات.وفرة المعروض من الدواجنوأضاف "السيد"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك وفرة من منتجات الدواجن والبيض في الأسواق ولا حاجه لرفع الأسعار، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن متوقفة على العرض والطلب.أسعار الدواجن اليوموأشار إلى أن أسعار الدواجن سجلت سعر يتراوح من ٢٩ جنيهًا وحتى ٣١ جنيهًا من المزرعة، في حين تباع للمستهلك بسعر من ٣٤ وحتى ٣٧ جنيهًا.وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، على ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن خلال السنوات الأخيرة، وتخطيها نحو مليار فرخة سنويًا مما يعد كافي لتغذية السوق المحلي.أسعار الدواجن البلديويهتم المواطنين بأسعار الدواجن البلدي، حيث يفضلها البعض في الوجبات الغذائية ويصفوها بأنها ذات مذاق خاص، وسجلت أسعار تبدأ من ٣٣ جنيهًا من المزرعة وتباع للمستهلك بسعر ٣٦ جنيهًا و٣٧جنيهًا.ويعود ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى ارتفاع الإنتاج الريفي، حيث يمثل نحو ٣٠% من حجم الإنتاج الكلي، كما أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية أن مصر قادرة على التصدير.وأشار إلى أن هناك تواصل دائم بين الغرف التجارية والحكومة لتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بسعر التكلفة دون أي زيادات؛ حرصًا على المواطن البسيط.، لافتًا إلى أن أسعار الدواجن تتفاوت أسعارها بين منطقة وأخرى بحسب تجار المنطقة، ولا توجد أي زيادات في الأسعار من المزارع وأي زيادات في الأسعار تكون بلا مبرر.أسعار البيض اليومويعد البيض من الوجبات السريعة والرئيسة في سحور رمضان كما تتعدد استخداماته في كثير من الوجبات المختلفة، لذلك نرصد أسعار البيض في أول أيام رمضان.وسجلت أسعار البيض استقرار عند أخر ارتفاع سجلته الأسبوع الماضي، حيث تباع الكرتونة بـ٣٤ جنيهًا من المزرعة وتباع للمستهلك بسعر بتراوح بين ٣٨ و٤٩ جنيهًا.