ترامب: أعتقد أنّ ما حُكى عن صحّة كيم «غير صحيح»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه، يعتقد أنّ التقارير التي أفادت بتدهور صحّة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون "غير صحيحة".وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض، بشأن تطوّرات وباء كوفيد-19 "أعتقد أنّ هذه المعلومات غير صحيحة"، مضيفًا "أعتقد أنّها معلومة كاذبة من سي إن إن"، الشبكة الإخبارية الأميركية التي غالبًا ما يهاجمها سيّد البيت الأبيض ويتّهمها بممارسة التضليل الإعلامي.وقال ترامب في "أعتقد أن التقرير مغلوط"، مضيفًا أنه سمع أن التقرير يستند إلى "وثائق قديمة".ومضى قائلًا "تربطنا علاقة طيبة بكوريا الشمالية وتربطني علاقة طيبة بكيم جونج أن وأرجو أن يكون على ما يرام".وتابع "ليس لدي ما يدعوني للاعتقاد بغير ذلك".كان موقع ديلي إن.كيه، الذي يقع مقره في سول، قد ذكر في ساعة متأخرة يوم الاثنين أن كيم (حوالي 36 عاما كما يُعتقد) يتعافى بعدما خضع لعملية في القلب في 12 أبريل ونشر الموقع النبأ نقلا عن مصدر بكوريا الشمالية لم يفصح عن هويته.