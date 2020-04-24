الصين تسجل 6 إصابات جديدة بـ«كورونا»

أعلن بر الصين الرئيسي عن ست إصابات جديدة بفيروس كورونا، حتى نهاية يوم 23 أبريل، نزولا من عشر حالات كان قد سجلها قبل يوم، ليصل إجمالي عدد المصابين بمرض كوفيد-19 إلى 82804.وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان اليوم الجمعة، إن حالتين من الحالات الجديدة قدمتا من الخارج، وكانت هناك ست حالات وافدة في اليوم السابق.وارتفع عدد المرضى الجدد الحاملين للفيروس لكن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة إلى 34 حالة من 27 في اليوم السابق وظل إجمالي حالات الوفاة في بر الصين الرئيسي عند 4632 حالة دون تغيير.