الإسكندرية تستقبل شهر رمضان بالرعد والأمطار (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية، فجر اليوم الجمعة، أمطارًا رعدية غزيرة، في أنحاء متفرقة بالمدينة، وذلك بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك.واستقبلت المدينة الساحلية فجر أول أيام رمضان بالبرق والرعد، تبعه أمطار على كثير من الأحياء، حيث اغتسلت شوارع عروس البحر الخالية من المواطنين في ساعات الحظر بالأمطار.وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت، مساء الأربعاء، أن اليوم الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المعظم، والذي يأتي في ظل ظروف صعبة تواجه العالم بسبب فيروس كورونا، وهو ما دعا دول إسلامية عديدة أن تتخذ تدابير شملت إغلاق المساجد والكنائس وتعليق الصلوات.