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الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش المالى يقتل إرهابيين اثنين شمال البلاد

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:08 ص
الجيش المالى يقتل
الجيش المالى يقتل إرهابيين اثنين شمال البلاد
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قالت القوات المسلحة المالية، إنها قتلت إرهابيين اثنين شمال البلاد في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة.

وأوضح الجيش المالي - في بيان اليوم الجمعة - أن الإرهابيين ينتميان إلى الجماعات الإرهابية المسلحة في منطقة جوسي شمال البلاد، مضيفًا أن عملية قتل الإرهابيين تمت عبر دورية للجيش في منطقة غاو، حيث جرى استرجاع كميات معتبرة من السلاح.

ودخل وسط مالي دوامة من العنف منذ عام 2015 حين ظهرت جماعة ارهابية يقودها محمد كوفا الذي جنّد عددًا كبيرًا من أبناء إتنية الفولاني التي ينتمي إليها، ومنذ ذلك تضاعفت المواجهات بين الفولاني وهم بدو يعتاشون بشكل أساسي من تربية الماشية، والدوجون وهم حضر يعملون بشكل أساسي في الزراعة.

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