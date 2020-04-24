السودان تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، متضمنة حالتي وفاة، كما توفت إحدى الحالات التي سجلت أول من أمس، حسب التقارير الوبائية ليوم أمس الخميس.وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان صباح اليوم الجمعة - أن الاصابات والوفيات الجديدة سُجلت في ولاية الخرطوم.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 174 حالة، بينها 16 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 14 شخصًا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.