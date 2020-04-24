تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل «الفتوة»

عرضت قناة "الحياة" الحلقة الأولى من مسلسل "الفتوة"، وذلك في الساعه الثانية عشر صباح اليوم الجمعة ليكون هذا المسلسل أول الأعمال التليفزيونية الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المعروضة في رمضان على قنواتها وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.وشهدت الحلقة الأولى 4 مشاهد "ضرب" وذلك في جو من الإثارة والمتعة بين اأبطال المسلسل؛ هدفًا منهم في جذب المشاهد للحلقات الأولى، بينما شهد أول مشهد هو ظهور الفنان ياسر الزنكلوني الذي يعمل لدي الفتوة الكبير وهي شخصية الفنان القدير أحمد خليل ونجله الذي يأخذ الإيتاوة من أهل المحروسة وهي شخصية الفنان أحمد صلاح حسني.وبدأ مشهد الضرب الاول عندما قام حسن الجبالي وهي شخصية الفنان ياسر جلال في الظهور الأول له بالحلقة بالظهور متلثمًا من أجل الحصول على الإيتاوات التي أخذها الفتوات بالإجبار وتوزيعها على الغلابة مرة أخرى.وبدأ المشهد الثاني وهو الذي جذب الجميع من منتظري المسلسل بين أحمد صلاح حسني الذي يقدم شخصية "عزمي" نجل فتوة المحروسة، عندما أراد معرفة كيف تم سرقة الأموال وهو الأمر الذي لم يعرفه بعد مما جعله يدخل في خلاف مع صبيانه بمشهد الضرب بالعصا.وكانت هناك العديد من المشاهد الخاصة بالضرب والذي ظهر بها الفنان ياسر جلال عندما علم أن ابنته تعرضت للمضايقات من جانب نجل أحد كبار الحارة وهو الفنان رياض الخولي، بينما نجلته تقدم شخصيتها الفنانة ليلى أحمد زاهر في أول ظهور تمثيلي لها بالكبر؛ وهو ما جعل والدها حسن الجبالي يحاول أن يأتي بحقوقها.المسلسل ظهر في الحلقة الأولى منه الفنانة مي عمر التي كشفت عن شخصيتها، حيث تقدم شخصية "ليل" نجلة الفتوة الكبير بشخصية الابنة التي تحاول البحث عن رجل بعد أن تم طلقت منذ أشهر، وهو ما جعلها حبيسة في المنزل بينما طلبت من والدها أن تحضر أحد الأفراح إلا أنه رفض تمامًا.المسلسل أظهر في الحلقة الأولى شكل الحارة في عام 1850 وهو عصر الفتوات في منطقة مصر القديمة والجمالية وغيرها بشكل ديكور مختلف ورئيسي للمسلسل بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية التي قدمها هشام نزيه والتي أضافت للدراما الكثير بينما العمل يقوم بإخراجه حسين المنياوي وهو من تأليف هاني سرحان.