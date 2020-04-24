بهتاف «مفيش كورونا».. أهالى الإسكندرية يطوفون بـ«الكعبة» فى محرم بك (فيديو)













لم يلتفت أهالى مدينة الإسكندرية، وخاصة في منطقة محرم بك، إلى خطورة التجمعات، في ظل ما تتخذه الدولة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، مصرين على إقامة عادتهم السنوية ليلة أول أيام شهر رمضان في الاحتفال بقدوم الشهر الكريم.ونظم أهالي منطقة محرم بك مسيرة احتفالية، حيث يلتفون حول مجسم للكعبة المشرفة، يطوفون به أرجاء المنطقة، مرددين الهتافات والشعارات الدينية، الممزوجة بهتاف "مفيش كوروناز. مفيش كورونا".وأثارت مقاطع الفيديو المنشورة للمسيرة على مواقع التواصل الاجتماعى انتقاد المتابعين، نظرا لما يمثلة التجمع من خطورة بالغة على صحة المواطنين.