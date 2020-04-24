ترامب: الاقتصاديون ليس لديهم «أى فكرة» لإعادة فتح البلاد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يسعى إلى الحصول على نصيحة من الاقتصاديين حول كيفية تأثر الاقتصاد الأمريكي بإجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.وردا على سؤال بشأن المعلومات التي يتلقاها من الاقتصاديين، قال ترامب "أعرف الكثير عن الاقتصاديين، والجواب هو: "ليس لديهم فكرة".وأضاف ترامب، خلال مؤتمر الصحفي اليومي، "أعتقد أن لدي فكرة جيدة مثل أي شخص، وأعتقد أن اقتصادنا سيبدأ في التعافي بشكل كبير بمجرد فتح الولايات، ويحدث هذا حاليا ونحن نتحدث".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.