وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز الـ49 ألفا

تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ49 ألف شخص، بمتوسط زيادة يومية خلال أبريل بلغت ألفي وفاة.واقترب العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة من 860 ألفا.وفي أنحاء الويات المتحدة الأمريكية يقول مسؤولون، إن إمكانيات إجراء الفحوص لا تزال تعاني من المشكلات، مع نقص في أدوات أخذ العينات، إضافة إلى النقص في عدد العاملين وتتبع المخالطين للمصابين.وفي حال استمرت الوفيات في الولايات المتحدة على هذا المنوال، فقد يصل عدد ضحايا الفيروس إلى 50 ألفا يوم الجمعة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.