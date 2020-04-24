ترامب: قمنا بعمل جيد لكن الإعلام لا يغطى ذلك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة قامت بعمل جيد، لكن بعض وسائل الإعلام لا تغطي ذلك، حسبما أفاد موقع "العربية".وأكد ترامب، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، أن الاقتصاد حقق أرقاما قياسية خلال ولايته قبل تفشي وباء كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه لا يرغب في أن تفتح بعض الولايات أبوابها بشكل متسرع.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.