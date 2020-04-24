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الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رئيس وزراء كندا يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:56 ص
جريدة الدستور
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هنأ رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، المسلمين في بلاده وحول العالم بحلول شهر رمضان الكريم، لافتا إلى أن شهر رمضان هذا العام، في ظل جائحة "كوفيد - 19" وإجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضتها، يختلف عما درجت عليه العادة.

وقال ترودو، في تهنئته للمسلمين، "تقليديا، رمضان هو وقت التجمع، تحتفل العائلات والأصدقاء بشهر رمضان من خلال الاجتماع معا، هذا العام، سيبدو شهر رمضان مختلفًا بينما نواصل مكافحة جائحة كوفيد-19 العالمية، ونعمل على حماية مجتمعاتنا من خلال البقاء في المنزل واتباع نصيحة خبراء الصحة العامة، من المساجد التي تستضيف صلاة الجمعة عبر الإنترنت إلى العائلات التي تتناول الإفطار معا عبر الإنترنت، سيقوم الكنديون المسلمون بدورهم هذا العام".

وتابع: "خلال هذه الأزمة، فإن القيم في قلب الإسلام - الرحمة والامتنان والكرم - يتردد صداها أكثر من أي وقت مضى، كما نرى الكنديين المسلمين يساعدون جيرانهم، يذكرنا رمضان في زمن الصدقة والتأمل الروحي بأن نضع احتياجات الآخرين قبل احتياجاتنا وأن نمارس تلك القيم في حياتنا اليومية".

ويبلغ عدد المسلمين في كندا أكثر من مليون شخص حسب الإحصاء السكاني لعام 2011، أي ما نسبته 3.21% من إجمالي عدد سكان، وعددهم حاليا يفوق ذلك، بفعل النمو السكاني والهجرة إلى كندا.

ويلعب الكنديون المسلمون دورا هاما في مختلف مجالات الحياة، ولديهم حضور فاعل في المؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية والرياضية، وفي قطاعات الصحة والمال والأعمال والخدمات.

وتعزز حضور المسلمين ودورهم على الساحة السياسية على مر السنين، في البرلمان الفدرالي والحكومة الفدرالية أو في الجمعيات التشريعية والحكومات في المقاطعات أو في المجالس البلدية.

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