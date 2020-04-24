رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمرو عابد يبحث عن والدته فى الحلقة الأولى من «القمر أخر الدنيا»

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:27 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
طباعة
عمرو عابد يبدأ رحلة البحث عن والدته في الحلقة الأولى من "القمر أخر الدنيا"، فيما بدأ بيوم عادي بالنسبة لـ"جلال" الذي يقوم بدوره عمرو عابد انتهى بمحاولته هو وأشقائه البحث عن والدتهم المفقودة التي تعاني من أعراض الزهايمر، مما سبب قلق كبير للأسرة التي لا تعرف ما مصير أمهم الذي سنكتشفه خلال أحداث المسلسل.

مسلسل "القمر أخر الدنيا" يعرض يوميًا على قناة "النهار" الساعة 11:30 مساءً والإعادة 05:00 و08:00 صباحًا وعلى النهار دراما الساعة 01:30، 10:30 صباحًا، 03:00 مساءً

ويقوم عمرو عابد بدور "جلال" وهو الابن الأصغر للفنانة سميرة عبد العزيز والذي يعيش معها هو وزوجته وابنته ويعمل في الشئون القانونية بوزارة الزراعة وفي المساء يعمل كسواق أوبر ولديه أخت تقوم بدورها بشرى وأخ يقوم بدوره مؤمن نور، وتستيقظ العائلة على مفاجأة وهي اختفاء الأم ويبدأ الأخوات الثلاثة في البحث عن والدتهم وخلال هذا الوقت يبدأون في التقارب فيما بينهم بشكل أكبر.

مسلسل "القمر في آخر الدنيا" من بطولة عمرو عابد، بشري، سميرة عبد العزيز، ثراء جبيل، هشام اسماعيل، مؤمن نور، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ستارز ميديا للمنتجة شيرين مجدي

ومؤخرَا قدم عمرو عابد أحدث أفلامه لما بنتولد مع المخرج تامر عزت والذي شارك في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية، كما شارك هذ العام في عضوية لجنة تحكيم مهرجان الأسكندرية السينمائي للفيلم القصير ويعمل الآن على تطوير سيناريو أول فيلم روائي طويل بعنوان "اللي فات مات" بجانب عمله المستمر في مجال التمثيل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية»: مصر فى المنحنى التصاعدى للوباء

مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات مهمة

رئيس الوزراء يعلن رسميًا مواعيد حظر التجوال في رمضان

آخر أخبار تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه وحقيقة فتح التقديم

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

قائمة خريطة مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ والقنوات الناقلة للبرامج (فيديو)

آخر أخبار تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه وحقيقة فتح التقديم

دعاء استقبال شهر رمضان 2020 - 1441

«الصحة»: 11 وفاة و232 إصابة جديدة بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

اليابان يروج لعقار علاج كورونا رغم تحذير الخبراء الأطباء

دواء جديد يقمع نمو الورم لمرضى سرطان الجلد

ارتفاع انبعاثات ثاني أُكسيد الكربون يضر بقدرة الإنسان على التفكير

منوعات

دعاء اليوم الأول من رمضان 2020: «اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ»

قائمة خريطة مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ والقنوات الناقلة للبرامج (فيديو)

دعاء استقبال شهر رمضان 2020 - 1441

مدن يابانية تقدم الأقنعة كمكافأة للمتبرعين بالضرائب

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: رأيت فرخة تلد
ماجد حبته
مواجهة الوباء.. بالدعاية والأُجراء!
مدحت بشاى
" رمضان " وروعة الحالة النقشبندبة
جمال طه
القيادة العسكرية التركية فى ليبيا تجتاح الساحل الغربى
المزيد

الثقافة

«كيف تهزم كورونا؟».. أول كتاب مصري عن ثقافة مواجهة الفيروس

«كتبنا» تحتفل بـ5 سنوات على تأسيسها بـ1750 كتاب ورقي وإلكتروني

أشرف بدير: أقضي العزل في القراءة واستئناف «من دواعي العشق»

وزير الثقافة الفرنسي ينعى المغني كريستوف بعد وفاته بكورونا