مطار مرسى علم يستقبل 3 طائرات تقل العالقين من دول البحرين وهولندا والمغرب

استقبل مطار مرسي علم الدولي ثلاث طائرات تقل المصريين العالقين في ثلاث دول هي: البحرين وهولندا والمغرب.وصرح مصدر مسئول بمطار مرسى علم بأن، طائرة المصريين العالقيين القادمة من المغرب وعلى متنها 98 شخصًا قادمة من مطار كازبلانكا، ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية، كما وصلت طائرة قادمة من البحرين وعلى متنها 142 مصريًا، بجانب وصول طائرة من امستردام وعلى متنها 124 مصريًا، طبقًا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الدكتور تامر مرعي - في تصريح صحفي مساء اليوم - إنه، جرى إخضاع جميع الركاب على جميع الرحلات للحجر الصحي بعدد من الفنادق والقري السياحية بمرسي علم لمدة 14 يوما بالتنسيق مع أجهزة الدولة، لافتًا إلى تخصيص عدد من الأتوبيسات السياحية لنقلهم عبر مجموعات إلى فنادق الإقامة، ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.