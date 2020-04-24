موعد مدفع الإمساك وأذان الفجر اليوم 1 رمضان
الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:25 ص
مع قدوم شهر رمضان المبارك يبحث الجميع في أول الأيام عن موعد مدفع الإمساك وأذان الفجر اليوم 1 رمضان، ولذلك تنشر "الدستور" موعد السحور وأذان الفجر فى اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.
ومن المقرر أن يصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الأول من أيام شهر رمضان المعظم 2020، لحوالى 15 ساعة و3 دقائق، ويؤذن لصلاة الفجر الساعة 3:45 صباحًا، وحددت الإمساكية وقت السحور 1:25 صباحًا.
أما موعد الإمساك فكان فى 3:25 صباحا، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:28.
موعد مدفع الإمساك واذان الفجر اليوم 1 رمضان
وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن بدء صوم شهر رمضان بداية من اليوم الجمعة، واستطلاع هلال شهر رمضان المبارك، تهنئ جريدة "الدستور" جميع قراءها والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيين أن يعيده الله على الأمة الإسلامية باليمن والبركات.
موعد مدفع الإمساك واذان الفجر اليوم 1 رمضان
ويوفر "الدستور" لقراءه إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 2020، وذلك لمعرفة أوقات السحور والإفطار، ويتم تحديد الإمساكية غالبا على أساس والحسابات الفلكية.
إمساكية شهر رمضان 2020
الجمعة الموافق 1 رمضان
عدد ساعات الصوم 15 ساعة و03 دقيقة
السحور 1:25
إمساك 3:25
صلاة المغرب 6:28
السبت الموافق 2 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و5 دقيقة
السحور 1:24
إمساك 3:24
صلاة المغرب 6:29
الأحد الموافق 3 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و7 دقيقة
السحور 1:23
إمساك 3:23
صلاة المغرب 6:29
الإثنين الموافق 4 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و9 دقيقة
السحور 1:21
إمساك 3:21
صلاة المغرب 6:30
الثلاثاء الموافق 5 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و10 دقيقة
السحور 1:20
إمساك 3:20
صلاة المغرب 6:31
الأربعاء الموافق 6 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و12 دقيقة
السحور 1:19
إمساك 3:19
صلاة المغرب 6:31
الخميس الموافق 7 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و14 دقيقة
السحور 1:18
إمساك 3:18
صلاة المغرب 6:32
الجمعة الموافق 8 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و16 دقيقة
السحور 1:17
إمساك 3:17
صلاة المغرب 6:33
السبت الموافق 9 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و18 دقيقة.
السحور 1:15
إمساك 3:15
صلاة المغرب 6:33
الأحد الموافق 10 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و20 دقيقة
السحور 1:14
إمساك 3:14
صلاة المغرب 6:34
الإثنين الموافق 11 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و21 دقيقة.
السحور 1:13
إمساك 3:13
صلاة المغرب 6:35
الثلاثاء الموافق 12 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و23 دقيقة
السحور 1:12
إمساك 3:12
صلاة المغرب 6:35
الأربعاء الموافق 13 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و25 دقيقة
السحور 1:11
إمساك 3:11
صلاة المغرب 6:36
الخميس الموافق 14 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و27 دقيقة
السحور 1:10
موعد الإمساك والإفطار في مصر 3:10
صلاة المغرب 6:37
الجمعة الموافق 15 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و28 دقيقة
السحور 1:09
إمساك 3:09
صلاة المغرب 6:37
السبت الموافق 16 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و30 دقيقة
السحور 1:08
إمساك 3:08
صلاة المغرب 6:38
الأحد الموافق 17 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و32 دقيقة
السحور 1:07
إمساك 3:07
صلاة المغرب 6:38
الإثنين الموافق 18 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و33 دقيقة
السحور 1:06
إمساك 3:06
صلاة المغرب 6:39
الثلاثاء الموافق 19 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و35 دقيقة
السحور 1:05
إمساك 3:05
صلاة المغرب 6:40
الأربعاء الموافق 20 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و37 دقيقة.
السحور 1:04
إمساك 3:04
صلاة المغرب 6:40
الخميس الموافق 21 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و38 دقيقة
السحور 1:03
إمساك 3:03
صلاة المغرب 6:41
الجمعة الموافق 22 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و40 دقيقة
السحور 1:02
إمساك 3:02
صلاة المغرب 6:42
السبت الموافق 23 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و41 دقيقة
السحور 1:01
إمساك 3:01
صلاة المغرب 6:42
الأحد الموافق 24 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و43 دقيقة
السحور 1:00
إمساك 3:00
صلاة المغرب 6:43
الإثنين الموافق 25 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و44 دقيقة
إمساك 2:59
الفجر 3:19
صلاة المغرب 6:44
الثلاثاء الموافق 26 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و46 دقيقة
السحور 12:58
إمساك 2:58
صلاة المغرب 6:44
الأربعاء الموافق 27 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و47 دقيقة
السحور 12:58
إمساك 2:58
صلاة المغرب 6:45
الخميس الموافق 28 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و49 دقيقة
السحور 12:57
إمساك 2:57
صلاة المغرب 6:45
الجمعة الموافق 29 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و50 دقيقة
السحور 12:56
إمساك 2:56
صلاة المغرب 6:46
تحميل إمساكية رمضان 2020 ليوم السبت الموافق 30 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و51 دقيقة
السحور 12:55
موعد الإمساك والإفطار في مصر 2:55
صلاة المغرب 6:47.
ومن المقرر أن يصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الأول من أيام شهر رمضان المعظم 2020، لحوالى 15 ساعة و3 دقائق، ويؤذن لصلاة الفجر الساعة 3:45 صباحًا، وحددت الإمساكية وقت السحور 1:25 صباحًا.
أما موعد الإمساك فكان فى 3:25 صباحا، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:28.
موعد مدفع الإمساك واذان الفجر اليوم 1 رمضان
وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن بدء صوم شهر رمضان بداية من اليوم الجمعة، واستطلاع هلال شهر رمضان المبارك، تهنئ جريدة "الدستور" جميع قراءها والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيين أن يعيده الله على الأمة الإسلامية باليمن والبركات.
موعد مدفع الإمساك واذان الفجر اليوم 1 رمضان
ويوفر "الدستور" لقراءه إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 2020، وذلك لمعرفة أوقات السحور والإفطار، ويتم تحديد الإمساكية غالبا على أساس والحسابات الفلكية.
إمساكية شهر رمضان 2020
الجمعة الموافق 1 رمضان
عدد ساعات الصوم 15 ساعة و03 دقيقة
السحور 1:25
إمساك 3:25
صلاة المغرب 6:28
السبت الموافق 2 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و5 دقيقة
السحور 1:24
إمساك 3:24
صلاة المغرب 6:29
الأحد الموافق 3 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و7 دقيقة
السحور 1:23
إمساك 3:23
صلاة المغرب 6:29
الإثنين الموافق 4 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و9 دقيقة
السحور 1:21
إمساك 3:21
صلاة المغرب 6:30
الثلاثاء الموافق 5 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و10 دقيقة
السحور 1:20
إمساك 3:20
صلاة المغرب 6:31
الأربعاء الموافق 6 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و12 دقيقة
السحور 1:19
إمساك 3:19
صلاة المغرب 6:31
الخميس الموافق 7 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و14 دقيقة
السحور 1:18
إمساك 3:18
صلاة المغرب 6:32
الجمعة الموافق 8 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و16 دقيقة
السحور 1:17
إمساك 3:17
صلاة المغرب 6:33
السبت الموافق 9 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و18 دقيقة.
السحور 1:15
إمساك 3:15
صلاة المغرب 6:33
الأحد الموافق 10 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و20 دقيقة
السحور 1:14
إمساك 3:14
صلاة المغرب 6:34
الإثنين الموافق 11 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و21 دقيقة.
السحور 1:13
إمساك 3:13
صلاة المغرب 6:35
الثلاثاء الموافق 12 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و23 دقيقة
السحور 1:12
إمساك 3:12
صلاة المغرب 6:35
الأربعاء الموافق 13 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و25 دقيقة
السحور 1:11
إمساك 3:11
صلاة المغرب 6:36
الخميس الموافق 14 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و27 دقيقة
السحور 1:10
موعد الإمساك والإفطار في مصر 3:10
صلاة المغرب 6:37
الجمعة الموافق 15 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و28 دقيقة
السحور 1:09
إمساك 3:09
صلاة المغرب 6:37
السبت الموافق 16 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و30 دقيقة
السحور 1:08
إمساك 3:08
صلاة المغرب 6:38
الأحد الموافق 17 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و32 دقيقة
السحور 1:07
إمساك 3:07
صلاة المغرب 6:38
الإثنين الموافق 18 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و33 دقيقة
السحور 1:06
إمساك 3:06
صلاة المغرب 6:39
الثلاثاء الموافق 19 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و35 دقيقة
السحور 1:05
إمساك 3:05
صلاة المغرب 6:40
الأربعاء الموافق 20 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و37 دقيقة.
السحور 1:04
إمساك 3:04
صلاة المغرب 6:40
الخميس الموافق 21 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و38 دقيقة
السحور 1:03
إمساك 3:03
صلاة المغرب 6:41
الجمعة الموافق 22 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و40 دقيقة
السحور 1:02
إمساك 3:02
صلاة المغرب 6:42
السبت الموافق 23 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و41 دقيقة
السحور 1:01
إمساك 3:01
صلاة المغرب 6:42
الأحد الموافق 24 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و43 دقيقة
السحور 1:00
إمساك 3:00
صلاة المغرب 6:43
الإثنين الموافق 25 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و44 دقيقة
إمساك 2:59
الفجر 3:19
صلاة المغرب 6:44
الثلاثاء الموافق 26 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و46 دقيقة
السحور 12:58
إمساك 2:58
صلاة المغرب 6:44
الأربعاء الموافق 27 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و47 دقيقة
السحور 12:58
إمساك 2:58
صلاة المغرب 6:45
الخميس الموافق 28 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و49 دقيقة
السحور 12:57
إمساك 2:57
صلاة المغرب 6:45
الجمعة الموافق 29 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و50 دقيقة
السحور 12:56
إمساك 2:56
صلاة المغرب 6:46
تحميل إمساكية رمضان 2020 ليوم السبت الموافق 30 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و51 دقيقة
السحور 12:55
موعد الإمساك والإفطار في مصر 2:55
صلاة المغرب 6:47.