مع قدوم شهر رمضان المبارك يبحث الجميع في أول الأيام عن موعد مدفع الإمساك وأذان الفجر اليوم 1 رمضان، ولذلك تنشر "الدستور" موعد السحور وأذان الفجر فى اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.ومن المقرر أن يصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الأول من أيام شهر رمضان المعظم 2020، لحوالى 15 ساعة و3 دقائق، ويؤذن لصلاة الفجر الساعة 3:45 صباحًا، وحددت الإمساكية وقت السحور 1:25 صباحًا.أما موعد الإمساك فكان فى 3:25 صباحا، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:28.موعد مدفع الإمساك واذان الفجر اليوم 1 رمضانوأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن بدء صوم شهر رمضان بداية من اليوم الجمعة، واستطلاع هلال شهر رمضان المبارك، تهنئ جريدة "الدستور" جميع قراءها والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيين أن يعيده الله على الأمة الإسلامية باليمن والبركات.موعد مدفع الإمساك واذان الفجر اليوم 1 رمضانويوفر "الدستور" لقراءه إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 2020، وذلك لمعرفة أوقات السحور والإفطار، ويتم تحديد الإمساكية غالبا على أساس والحسابات الفلكية.إمساكية شهر رمضان 2020الجمعة الموافق 1 رمضانعدد ساعات الصوم 15 ساعة و03 دقيقةالسحور 1:25إمساك 3:25صلاة المغرب 6:28السبت الموافق 2 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و5 دقيقةالسحور 1:24إمساك 3:24صلاة المغرب 6:29الأحد الموافق 3 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و7 دقيقةالسحور 1:23إمساك 3:23صلاة المغرب 6:29الإثنين الموافق 4 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و9 دقيقةالسحور 1:21إمساك 3:21صلاة المغرب 6:30الثلاثاء الموافق 5 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و10 دقيقةالسحور 1:20إمساك 3:20صلاة المغرب 6:31الأربعاء الموافق 6 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و12 دقيقةالسحور 1:19إمساك 3:19صلاة المغرب 6:31الخميس الموافق 7 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و14 دقيقةالسحور 1:18إمساك 3:18صلاة المغرب 6:32الجمعة الموافق 8 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و16 دقيقةالسحور 1:17إمساك 3:17صلاة المغرب 6:33السبت الموافق 9 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و18 دقيقة.السحور 1:15إمساك 3:15صلاة المغرب 6:33الأحد الموافق 10 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و20 دقيقةالسحور 1:14إمساك 3:14صلاة المغرب 6:34الإثنين الموافق 11 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و21 دقيقة.السحور 1:13إمساك 3:13صلاة المغرب 6:35الثلاثاء الموافق 12 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و23 دقيقةالسحور 1:12إمساك 3:12صلاة المغرب 6:35الأربعاء الموافق 13 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و25 دقيقةالسحور 1:11إمساك 3:11صلاة المغرب 6:36الخميس الموافق 14 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و27 دقيقةالسحور 1:10موعد الإمساك والإفطار في مصر 3:10صلاة المغرب 6:37الجمعة الموافق 15 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و28 دقيقةالسحور 1:09إمساك 3:09صلاة المغرب 6:37السبت الموافق 16 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و30 دقيقةالسحور 1:08إمساك 3:08صلاة المغرب 6:38الأحد الموافق 17 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و32 دقيقةالسحور 1:07إمساك 3:07صلاة المغرب 6:38الإثنين الموافق 18 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و33 دقيقةالسحور 1:06إمساك 3:06صلاة المغرب 6:39الثلاثاء الموافق 19 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و35 دقيقةالسحور 1:05إمساك 3:05صلاة المغرب 6:40الأربعاء الموافق 20 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و37 دقيقة.السحور 1:04إمساك 3:04صلاة المغرب 6:40الخميس الموافق 21 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و38 دقيقةالسحور 1:03إمساك 3:03صلاة المغرب 6:41الجمعة الموافق 22 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و40 دقيقةالسحور 1:02إمساك 3:02صلاة المغرب 6:42السبت الموافق 23 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و41 دقيقةالسحور 1:01إمساك 3:01صلاة المغرب 6:42الأحد الموافق 24 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و43 دقيقةالسحور 1:00إمساك 3:00صلاة المغرب 6:43الإثنين الموافق 25 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و44 دقيقةإمساك 2:59الفجر 3:19صلاة المغرب 6:44الثلاثاء الموافق 26 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و46 دقيقةالسحور 12:58إمساك 2:58صلاة المغرب 6:44الأربعاء الموافق 27 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و47 دقيقةالسحور 12:58إمساك 2:58صلاة المغرب 6:45الخميس الموافق 28 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و49 دقيقةالسحور 12:57إمساك 2:57صلاة المغرب 6:45الجمعة الموافق 29 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و50 دقيقةالسحور 12:56إمساك 2:56صلاة المغرب 6:46تحميل إمساكية رمضان 2020 ليوم السبت الموافق 30 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و51 دقيقةالسحور 12:55موعد الإمساك والإفطار في مصر 2:55صلاة المغرب 6:47.