رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الجزائري: نعيش ظروفًا صعبة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:09 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أن شعبه يعيش ظروفًا صعبة، في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليمات بمراجعة إجراءات الحجر الصحي تماشيا مع تطور الوضع الصحي لانتشار الفيروس.

وأضاف تبون، في رسالة تهنئة للشعب الجزائري بمناسبة شهر رمضان المبارك، "شاءت إرادة الله أن نؤدي مؤقتا صلاة التراويح والجمعة في بيوتنا لأول مرة، وإنه لأمر صعب، وأعلم أنكم تعيشون ظروفًا صعبة وخاصة أهلنا في البليدة، وأعلم أن منكم من ترك عمله مؤقتا ومن هو قلق على مصير دراسة أولاده، وفيكم المريض المزمن، ومنكم من يضيق به الحجر الصحي، ولا نملك إلا تحمل القيود المفروضة علينا جميعًا كما سكان العالم".

وأشار إلى أنه سيجرى اتخاذ إجراءات قريبة لصالح التلاميذ في جميع مراحل التعليم، ودعا أولياء الأمور إلى عدم القلق على أبنائهم.

وقال تبون: "أنحنى بخشوع أمام أرواح ضحايا هذا الوباء وأتضرع إلى العليّ القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، مجددا التعازي لعائلاتهم".

وتابع: "أجدد لكم في هذه الليلة المباركة ندائي لمزيد من التآزر وأعلى درجات الانضباط والصبر، وأحث مرة أخرى المخالفين لقواعد الوقاية، بالكف عن السلوك الخاطئ الذي يتسبب في تمديد الحجر"، مؤكدا أن الهبة الوطنية للشعب الجزائري في المراحل الحاسمة تمنح فرصة لتحويل المعاناة إلى محفز، لانطلاقة جديدة، مقدما التهنئة للجزائريين في الداخل والخارج بمناسبة شهر رمضان المبارك.

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية»: مصر فى المنحنى التصاعدى للوباء

رئيس الوزراء يعلن رسميًا مواعيد حظر التجوال في رمضان

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال رمضان بعد تعديل ساعات الحظر

بهتاف «مفيش كورونا».. أهالى الإسكندرية يطوفون بـ«الكعبة» فى محرم بك (فيديو)

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

قائمة خريطة مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ والقنوات الناقلة للبرامج (فيديو)

آخر أخبار تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه وحقيقة فتح التقديم

دعاء استقبال شهر رمضان 2020 - 1441

بهتاف «مفيش كورونا».. أهالى الإسكندرية يطوفون بـ«الكعبة» فى محرم بك (فيديو)

إنفوجراف

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

اليابان يروج لعقار علاج كورونا رغم تحذير الخبراء الأطباء

دواء جديد يقمع نمو الورم لمرضى سرطان الجلد

ارتفاع انبعاثات ثاني أُكسيد الكربون يضر بقدرة الإنسان على التفكير

منوعات

دعاء اليوم الأول من رمضان 2020: «اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ»

قائمة خريطة مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ والقنوات الناقلة للبرامج (فيديو)

دعاء استقبال شهر رمضان 2020 - 1441

مدن يابانية تقدم الأقنعة كمكافأة للمتبرعين بالضرائب

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: رأيت فرخة تلد
ماجد حبته
مواجهة الوباء.. بالدعاية والأُجراء!
مدحت بشاى
" رمضان " وروعة الحالة النقشبندبة
جمال طه
القيادة العسكرية التركية فى ليبيا تجتاح الساحل الغربى
المزيد

الثقافة

«كيف تهزم كورونا؟».. أول كتاب مصري عن ثقافة مواجهة الفيروس

من رواية الصديق أبوبكر.. فى البدء كان الصعيد

«كتبنا» تحتفل بـ5 سنوات على تأسيسها بـ1750 كتاب ورقي وإلكتروني

أشرف بدير: أقضي العزل في القراءة واستئناف «من دواعي العشق»