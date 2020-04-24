الهند: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 21393 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 21 ألفًا و393 شخصًا.ونقلت شبكة «سكاي نيوز»، اليوم، عن الوزارة قولها، إن هذا العدد يتضمن 681 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر - في أواخر ديسمبر 2019 - بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.