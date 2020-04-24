المغرب: غدًا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، أن غرة شهر رمضان المعظم ستكون بعد غدًا السبت، وذلك بعد عدم ثبوت رؤية الهلال ثبوتًا شرعيًا.وأفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، أنها استطلعت هلال شهر رمضان المعظم لعام 1441 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 شعبان 1441 هـ، موافق 23 أبريل، فثبت عدم رؤية الهلال ثبوتًا شرعيًا، وعليه، فإن اول شهر رمضان المعظم يكون بعد غد السبت 25 أبريل.