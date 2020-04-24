رحلتان لإعادة المصريين من تايلاند وماليزيا واليونان وصربيا.. اليوم

تنظم شركتا (مصر للطيران) و(آير كايرو)، اليوم الجمعة، رحلتين لعودة المصريين العالقين بالخارج.وتسير (مصر للطيران) رحلة من القاهرة إلى بانكوك، ومنها إلى كوالالمبور، وتعود إلى مرسى علم يوم الأحد القادم، فيما تسير (آير كايرو) رحلة من القاهرة إلى أثينا ومنها إلى بلجراد، وتقلع الرحلتان من مطار القاهرة الدولي في الساعة التاسعة والنصف صباحًا.وكانت الشركتان نظمتا - في وقت سابق - 5 رحلات لعودة المصريين من البحرين والجزائر وبرشلونة وفرانكفورت والدار البيضاء وأمستردام، وأقلت 662 راكبًا، وعادت إلى مطار مرسى علم، وسيمكث الركاب في العزل الصحي لمدة 14 يومًا للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.