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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بلاغ للنائب العام ضد سما المصرى بدعوى نشر «صور إباحية»

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:01 ص
جريدة الدستور
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تقدم المحامي فهمي بهجت ببلاغ ضد الراقصة سما المصري، بسبب نشرها صورًا وفيديوهات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تثير الغرائز وتصنف تلك الصور كصور إباحية.

وأضاف المحامي في بلاغه، أنَّ الراقصة الاستعراضية ضربت بكل القيم الإنسانية والمعتقدات الدينية عرض الحائط.

وجاء هذا البلاغ، والذي يحمل رقم ١٩٨٦٣ عرائض النائب العام، بعد ساعات من قرار المستشار حمادة الصاوي النائب العام حبس المتهمة حنين حسام عبدالقادر صاحبة فيديو "افتحي الكاميرا" لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

ومن المقرر أنَّ تعلن النيابة العامة، في بيان لها، تفصيلات ما أسفرت عنه التحقيقات والاتهامات الموجهة إلى المتهمة.

وتضمن البلاغ ضد سما المصري أنه في هذه الأيام المباركة وأثناء استعداد الأمة الإسلامية لاستقبال شهر رمضان المبارك، تطل علينا سما المصري، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر صور وفيديوهات إباحية، تثير المشاعر وتحرك الغرائز، ضاربة بكل القيم والأخلاق الإنسانية والمعتقدات الدينية عرض الحائط، وذلك بظهورها في العديد من اللقطات والأوضاع المخلة بالحياء بصورة فاضحة.

وأشار البلاغ إلى أن الهدف من نشر هذه الصور والفيديوهات تحقيق أكبر عدد مشاهدات، مما يعود عليها بمكاسب طائلة ومن ناحية تحقيق الشهرة أيضًا، مطالبًا بفتح تحقيق ضد سما المصري وتقديمها للمحاكمة.

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