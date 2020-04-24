روسيا تدعو النرويج إلى عودة التعاون

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، النرويج إلى التخلي عن نهج المواجهة فى العلاقات مع روسيا وبناء تعاون متبادل المنفعة يقوم على أساس تقاليد حسن الجوار.وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "إن الحشد العسكري الموجه ضد روسيا يكتسب زخمًا بينما انخفض التعاون الثنائي، لذلك ندعو أوسلو إلى إعادة النظر في هذه الأساليب المدمرة وبناء تعاون طويل الأمد مع بلادنا على أساس الاحترام المتبادل مع مراعاة مصالح بعضنا البعض".وأشارت زاخاروفا إلى أن النرويج كانت في السنوات الأخيرة حدود الردع لروسيا في خطط السياسة الخارجية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو).وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن النرويج تعزز بثبات قدرتها العسكرية وتقوم بتحديث البنية التحتية، بالإضافة إلى فتح مراكز تدريب عسكرية للوحدات المتحالفة وتوسيع مخازن الأسلحة والمعدات لقوات المارينز الأمريكية وإجراء تدريبات على نطاق واسع بشكل منتظم، وتعمل النرويج أيضًا على إشراك الدول غير الحليفة فنلندا والسويد في شؤون الحلف".