ترامب: أرقام بعض الدول بشأن وفيات كورونا تفتقر إلى الدقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، أصبحت بلادنا رائدة في مجال الاختبارات، حسبما أفاد موقع «العربية».وأكد ترامب، خلال مؤتمره الصحفي، أنه يجب الاستمرار في مراعاة التباعد الاجتماعي مع استعدادنا لإعادة فتح بلادنا، مشيرًا الي أن أرقام بعض الدول بشأن وفيات فيروس كورونا المستجد عالميًا تفتقر إلى الدقة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.