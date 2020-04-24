رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: أرقام بعض الدول بشأن وفيات كورونا تفتقر إلى الدقة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:51 ص
جريدة الدستور
منة سالم
طباعة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، أصبحت بلادنا رائدة في مجال الاختبارات، حسبما أفاد موقع «العربية».

وأكد ترامب، خلال مؤتمره الصحفي، أنه يجب الاستمرار في مراعاة التباعد الاجتماعي مع استعدادنا لإعادة فتح بلادنا، مشيرًا الي أن أرقام بعض الدول بشأن وفيات فيروس كورونا المستجد عالميًا تفتقر إلى الدقة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يعلن رسميًا مواعيد حظر التجوال في رمضان

وصول 124 مصريًا عالقًا فى أمستردام إلى مطار مرسى علم

دبى تفتح المطاعم والمقاهى وتستأنف خدمات النقل العام

تحميل إمساكية رمضان 2020.. موعد الإمساك والإفطار في مصر (صور)

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

قائمة خريطة مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ والقنوات الناقلة للبرامج (فيديو)

آخر أخبار تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه وحقيقة فتح التقديم

دعاء استقبال شهر رمضان 2020 - 1441

«الصحة»: 11 وفاة و232 إصابة جديدة بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

اليابان يروج لعقار علاج كورونا رغم تحذير الخبراء الأطباء

دواء جديد يقمع نمو الورم لمرضى سرطان الجلد

ارتفاع انبعاثات ثاني أُكسيد الكربون يضر بقدرة الإنسان على التفكير

منوعات

دعاء اليوم الأول من رمضان 2020: «اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ»

قائمة خريطة مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ والقنوات الناقلة للبرامج (فيديو)

دعاء استقبال شهر رمضان 2020 - 1441

مدن يابانية تقدم الأقنعة كمكافأة للمتبرعين بالضرائب

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: رأيت فرخة تلد
ماجد حبته
مواجهة الوباء.. بالدعاية والأُجراء!
مدحت بشاى
" رمضان " وروعة الحالة النقشبندبة
جمال طه
القيادة العسكرية التركية فى ليبيا تجتاح الساحل الغربى
المزيد

الثقافة

«كيف تهزم كورونا؟».. أول كتاب مصري عن ثقافة مواجهة الفيروس

«كتبنا» تحتفل بـ5 سنوات على تأسيسها بـ1750 كتاب ورقي وإلكتروني

أشرف بدير: أقضي العزل في القراءة واستئناف «من دواعي العشق»

وزير الثقافة الفرنسي ينعى المغني كريستوف بعد وفاته بكورونا