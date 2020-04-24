ترامب: هناك خطة محكمة للتغلب على وباء كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، سوف ننهي هذا الطاعون سوية وسوف تعود بلادنا أقوى، حسبما أفاد موقع "العربية".وأكد "ترامب"، خلال لقائه بالصحفيين، أنه مازال هناك خطة محكمة للتغلب على وباء كورونا المستجد، قائلًا: "ماضون في تعزيز الإنتاج الصناعي للمعدات الطبية".وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "حققنا تقدمًا في مكافحة فيروس كورونا في 23 ولاية".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.