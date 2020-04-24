«النواب الأمريكى» يقر خطة مساعدات للمقاولات الصغرى بقيمة 483 مليار دولار

أقر مجلس النواب الأمريكي في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، خطة مساعدات للمقاولات الصغرى بقيمة 483 مليار دولار، حسبما أفاد موقع «العربية».ويشمل التشريع الجديد تأمين الرواتب بالكامل ويوفر التمويل اللازم للرعاية الصحية، بما يشمل نحو 310 مليارات دولار لدعم الشركات الصغيرة وموظفيها، ونحو 100 مليار دولار للمستشفيات واختبارات كورونا.جدير بالذكر أن هذا التشريع هو الرابع لتمويل دعم الاقتصاد منذ انتشار فيروس كورونا، حيث سيصل إجمالي حجم الدعم بموجب التشريعات الأربعة إلى نحو 3 تريليونات دولار.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.