الجزائر تعلن إجراءات تخفيف حظر التجوال بمناسبة شهر رمضان

أعلنت رئاسة الوزراء الجزائرية تخفيف ساعات حظر التجوال، في إطار الحجر الصحي المفروض على البلاد بسبب فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من غد الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك.وقال بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية إنه "جرى تخفيف نظام الحجر الجزئي المطبق حاليا على 9 ولايات هي الجزائر العاصمة وعين الدفلى والـمدية، وسطيف، ووهران، وتيزي وزو، وتيبازة، وبجاية وتلمسان، ليصبح من 5 مساء إلى 7 صباحا".وأضاف البيان أنه جرى رفع حظر التجوال الشامل على ولاية البليدة، ليصبح من الساعة 2 ظهرا حتى 7 صباحا بعد أن كان على مدار اليوم، فيما تقرر الإبقاء على مواقيت الحجر المطبقة على باقي الولايات الـ38 من 7 مساء إلى 7 صباحا.وأوضح البيان أن هذا التخفيف "جاء لدعم المواطنين الذين تحلوا باليقظة وبذلوا مجهودا يستحق الثناء، من خلال تقيدهم، بكل مسئولية، فرديا وجماعيا، بتدابير الوقاية التي اتخذتها السلطات العمومية، مما سمح إلى حدّ الساعة باحتواء الوباء والحد من انتشاره".وأضاف أنه "لا تزال تسجل للأسف بعض سلوكيات عدم الانضباط التي يتعين أن يوضع لها حد، انطلاقا من أن استمرارها قد يزيد من احتمالات العدوى فيتطور بالتالي عدد الإصابات والوفيات بشكل خطير، مما قد يؤدي بالسلطات إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الـمخففة؛ لأن الأمر يتعلق بأمن الـمواطنين والبلاد بأسرها".وجددت الحكومة الجزائرية دعوتها للمواطنين بالبقاء في يقظة والاستمرار بصرامة في الامتثال لإجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي والحماية التي تظل أنسب حل لوقف انتشار هذا الوباء.