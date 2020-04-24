«الإفتاء» تنقل تلاوة قرآن المغرب فى رمضان عبر «فيسبوك»

أكدت دار الإفتاء المصرية، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذاعة قرآن المغرب، طول شهر رمضان المقبل، وذلك بالتزامن مع أول أيامه المباركة.وقالت الدار: «كل يوم تلاوة قبل المغرب بـ ٢٠ دقيقة على صفحة دار الإفتاء المصرية»، مطلقة هاشتاج «رمضان زمان».في الوقت نفسه، روجت بعض المواقع والقنوات والصفحات شائعات تفيد بقرار وزارة الأوقاف بمنع إذاعة قرآن المغرب ومعاقبة من يخالف ذلك من الأئمة ومقيمي الشعائر، وهو أمر نفته وزارة الأوقاف من خلال بيان رسمي أصدرته مساء أمس الخميس.وأكدت الأوقاف، أن شهر رمضان هو شهر القرآن، وأننا نتعبد إلى الله، بتلاوته وسماعه ومدارسته، وأنه لم يصدر عن الوزارة أي بيان بشأن منع قراءة القرآن ولن يصدر، بل إننا نحث جميع المسلمين في مصر وفي مشارق الأرض ومغاربها على الاهتمام بقراءة القرآن في الشهر الفضيل.