أحمد موسى: أردوغان أفرج عن 90 ألف بلطجى رغم التحذيرات

قارن الإعلامي أحمد موسى بين أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر وتركيا، مشيرًا إلى أن مصر أعلنت قبل تركيا عن أول إصابة، وعلى الرغم من ذلك تجاوزت الأخيرة أعداد الإصابات بشكل ملحوظ.وقال "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "تركيا تجاوزت 100 ألف إصابة اليوم في الوقت الذي أعلنت في الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أننا أجرينا 90 ألف تحليل بي سي ار بالإضافة إلى 100 ألف بالكواشف السريعة".وأضاف أن تركيا قفزت للمرتبة التاسعة وهي تذهب لأن تكون في المرتبة الثانية أو الأولى، لافتًا إلى أن ما يتم عرضه ليس شماتة ولكن للمقارنة.وأوضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر حزبه بتفصيل قانون لإخراج المساجين والمجرمين من محبسهم، وبالرغم من المعارضة مر القانون وتم إصداره.وأضاف: "أردوغان أفرج عن حوالي 90 ألف بلطجي وتاجر مخدرات، ورفض كل التحذيرات التي قالتها له المعارضة".وتابع: "الطاغية أردوغان يناقض نفسه، حيث صرح أنه لن يفرج عن البلطجية وفعلها الآن"، مبينًا أن الذين أفرج عنهم هم زعماء المافيا في تركيا، كما أن كل حالات القتل التي تحدث في الشوارع بسبب القتلة التي أفرج عنهم.