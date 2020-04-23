المرصد السوري: قتلى وجرحى في اشتباكات بين الجيش السوري وداعش

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات بالأسلحة بين عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، والجيش السوري قرب سد بوفياض شرق السلمية في ريف حماة الشرقي.وأسفرت الاشتباكات وفقا للمرصد عن سقوط خسائر بشرية في صفوف الطرفين، إذ قتل عنصر وجرح آخرين من الجيش، بينما قتل عنصرين من تنظيم "داعش".ووثق المرصد السوري خلال الفترة الممتدة من 24 مارس الماضي وحتى اليوم، مقتل ما لا يقل عن 419 من قوات الجيش بالإضافة لـ75 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.فيما وثق المرصد مقتل 152 من تنظيم داعش، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.