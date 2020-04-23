«الرملي»: تصريحات شيخ الأزهر لم تعارض قرارات «الأوقاف» بشأن صلاة التراويح

قال الشيخ محمد الرملي حسين، الأمين العام لبيت العائلة المصرية بمحافظة الأقصر، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لم تصدر عنه تصريحات تعارض قرارات وزارة الأوقاف، بشأن تعليق صلاة الجُمع والجماعات وإقامة صلاة التراويح في البيوت.وأضاف الرملي، أن فضيلة شيخ الأزهر قال إن استقبال شهر رمضانَ هذا العام يأتي في أجواء عصيبةٍ، جرَّاءَ تعليقِ الصلواتِ بالمساجدِ، مطالبًا جموع المسلمين بالحفاظ على الصلواتِ المفروضةِ وسنةِ التراويحِ في المنازل مع الزوجة والأبناء، وضرورة استغلال الوقت في العبادةِ وتلاوةِ القرآن.