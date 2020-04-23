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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل «جمع سالم» لزينة

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:23 م
زينة
زينة
منار إبراهيم
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بدأت قناة النهار عرض أولى حلقات مسلسل «جمع سالم» الذي تخوض بطولته الفنانة زينة، اليوم، وسيطرت حالة من الغموض في بداية الحلقة التي دارت أحداثها في ليلة رأس السنة وتعريف لشخصيات المسلسل.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «جمع سالم»

ظهرت الفنانة زينة في بداية الحلقة بدور دكتورة «مريم» التي تجري عملية جراحية لطفلة لم يفصح عن هويتها، وأصرت على نجاح العملية التي حذرها دكتورها المساعد على أن الوقت الذي استغرقته زيادة عن اللازم بالنسبة لطفلة صغيرة، وتنتهي بالفعل بنجاح العملية، وأعربت عن سعادتها بنجاح العملية لوالدتها التي تجسده الفنانة دلال عبد العزيز، وذهبت بعد ذلك للاحتفال بليلة رأس السنة مع أصدقاءها.

من ناحية أخرى ظهر الفنان محمد شاهين بدور لص حاول سرقة أحد المنازل بمشاركة شقيقة أحمد سلطان، ووالدهم رئيس العصابة أحمد صيام، أما الفنان ميدو عادل ظهر بدور «يوسف» رجل دين ووالده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.

بينما ظهرت الفنانة ريم البارودي والتي تشارك خلال المسلسل كضيفة شرف، مجسدة دور فتاة من طبقة عالية تدعى «كريمة»، فكان مشهدها بالحلقة الأولى بقضاءها ليلة رأس السنة الجديدة مع خطيبها، وصديقتهم ملك قورة وفي نفس الحفل تواجدت زينة والتي جمعها موقف مع زوج "البارودي" الذي تصادم معها أثناء دخولها وتبادلت بينهم نظرات الاعجاب دون معرفتها بأنه شخص مرتبط.

وانتهت الحلقة بمشهد شراء الدكتورة مريم «زينة» بعض المواد المخدرة من "ديلر" بائع المخدرات، ويعرض سبب شراءها لهذه المواد خلال الحلقة الثانية المقرر عرضها غدًا الجمعة.

مواعيد عرض مسلسل «جمع سالم»

ويعرض مسلسل جمع سالم خلال الأوقات التالية على شاشة النهار الساعة 01:30 صباحًا، ويعاد الساعة 06:00 صباحًا، والساعة 04:10 عصرًا، والساعة 08:30 مساءًا، وعلى شاشة قناة النهار دراما الساعة الحادية عشر مساءًا، بينما تعرض على شاشة قناة ART حكايات 12:00 منصف الليل، وتعاد 08:00 صباحًا، والساعة 04:00 عصرًا، والساعة ART حكايات 2 07:00 مساءًا، ويعاد الساعة 03:00 صباحًا، والساعة 11:00 صباحًا.

أبطال المسلسل

مسلسل جمع سالم تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، ويشارك في بطولته، دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، سامح الصريطي، بسنت شوقي وأحمد سلطان، وتدور الأحداث في سياق درامي اجتماعي حول فكرة "التبني" والعلاقات الأسرية.

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