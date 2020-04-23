«القومية للغذاء»: لم يثبت انتقال «كورونا» عبر الأطعمة

قال الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنه لم يثبت حتى الآن انتقال فيروس كورونا عبر المأكولات والأطعمة، مشددا على ضرورة التأكد من تداول السلع بشكل سليم للوقاية من أى عدوى.وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه يجب تطهير الأطعمة المغلفة من الخارج لضمان الوقاية من الأمراض.وأشار إلى أن هناك حاجة إلى إعادة النظر في تاريخ الصلاحية للمنتجات بشكل عام لتجنب أي أضرار صحية قد تلحق بالمواطنين.