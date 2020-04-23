وصول 162 مصريًا قادمًا من الجزائر إلى مرسي علم (صور)

استقبل مطار مرسى علم الدولي، منذ قليل، الرحلة الرابعة للمصريين العالقين بالخارج، والقادمة من دولة الجزائر، وتقل على متنها 162 راكبًا.قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيانه، إنه تم إجراء الفحص الطبى على القادمين من الجزائر، بعد عمليات تعقيمهم، وتعقيم حقائبهم فور وصولهم، استعدادا لنقلهم فى أتوبيسات سياحية فى مجموعات إلى الفندق السياحى المقرر الإقامة فيه لمدة 14 يوما كحجر صحي، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم نقل جميع المصريين العائدين من الخارج إلى عدد من الفنادق والقرى السياحية بمرسى علم لدى وصولهم وجرى تجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم فى فنادق الإقامة، لإجراء الفحص الطبى اليومى لهم.