تعقيم وتطهير «شلشلمون» بمنيا القمح لمكافحة «كورونا» (فيديو)
الخميس 23/أبريل/2020 - 11:14 م
رضوى عبدالغني - آية سالمطباعة
شن مجلس مدينة منيا القمح، مساء اليوم الخميس، حملة موسوعة لتعقيم وتطهير قرية شلشلمون ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.
أكد حسني الحاجري، رئيس مجلس المدينة منيا القمح، استمرار حملات التعقيم خاصة بعد ظهور حالات إيجابية في القري التابعة للمركز، لافتا إلى توزيع سلع غذائية وأدوات التعقيم على أهالي المصابين بالفيروس حتى تنتهي تلك الأزمة من البلاد.
أكد حسني الحاجري، رئيس مجلس المدينة منيا القمح، استمرار حملات التعقيم خاصة بعد ظهور حالات إيجابية في القري التابعة للمركز، لافتا إلى توزيع سلع غذائية وأدوات التعقيم على أهالي المصابين بالفيروس حتى تنتهي تلك الأزمة من البلاد.
تعقيم
تعقيم
تعقيم
تعقيم
تعقيم وتطهير «شلشلمون» بمنيا القمح لمكافحة «كورونا» (فيديو)
تعقيم وتطهير «شلشلمون» بمنيا القمح لمكافحة «كورونا» (فيديو)
تعقيم وتطهير «شلشلمون» بمنيا القمح لمكافحة «كورونا» (فيديو)
تعقيم
تعقيم
تعقيم
تعقيم
تعقيم وتطهير «شلشلمون» بمنيا القمح لمكافحة «كورونا» (فيديو)
تعقيم وتطهير «شلشلمون» بمنيا القمح لمكافحة «كورونا» (فيديو)
تعقيم وتطهير «شلشلمون» بمنيا القمح لمكافحة «كورونا» (فيديو)