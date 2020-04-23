تعقيم وتطهير «شلشلمون» بمنيا القمح لمكافحة «كورونا» (فيديو)

شن مجلس مدينة منيا القمح، مساء اليوم الخميس، حملة موسوعة لتعقيم وتطهير قرية شلشلمون ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.أكد حسني الحاجري، رئيس مجلس المدينة منيا القمح، استمرار حملات التعقيم خاصة بعد ظهور حالات إيجابية في القري التابعة للمركز، لافتا إلى توزيع سلع غذائية وأدوات التعقيم على أهالي المصابين بالفيروس حتى تنتهي تلك الأزمة من البلاد.