«مستقبل وطن» يطلق «إحنا معاك» لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بالمنيا

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، تحت رعاية النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة، مبادرة "إحنا معاك"، لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا والمتضررة من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بمراكز المحافظة.وأوضح بيان للحزب، أنه تم توزيع 10000 آلاف كرتونة وشنطة مواد غذائية، كمرحلة أولى على الأسر الأكثر احتياجا بعدد من القرى بمراكز المحافظة، وهي الأمل بمركز المنيا، وكفر المغربي بالعدوة، والهمة بمطاي، وقرى الفرن، ومكين، والسرو، وأبوطرخان، والنويرات، وأبوجناح بأبوقرقاص، ومعصرة حجاج، وبلة المستجدة، والسلام ببني مزار، ونزلة بني سعيد بمركز ديرمواس.وأكد النائب عمرو غلاب أمين المحافظة، أن تلك المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجا، والأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، وسوف تستمر طوال شهر رمضان المبارك، وسيتم توزيع المواد الغذائية على جميع القرى والمناطق الأكثر احتياجا مساهمة من الحزب للوقوف بجانبها، وسد حاجة المواطن البسيط من السلع الغذائية.ويأتي ذلك في إطار السياسة، التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم.