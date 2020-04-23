الصحة العالمية: سنعيش مع كورونا فترة طويلة.. وتنبيه لمصر فى رمضان

أكد جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن المنظمة توصي دائما بزيادة عدد الفحوصات لاكتشاف مزيد من الحالات المصابة بكورونا، مشيرا إلى أن الأرقام ليست مقلقة، ومع ذلك يجب السيطرة على معدلات الزيادة، مردفا: أننا سنعيش مع فيروس كورونا فترة طويلة وقد تظهر موجات أخرى من الإصابات.وأضاف جبور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي ام سي": "علينا تفادي الزيادة السريعة في أعداد الإصابات بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي"، موضحا أن زيادة أعداد الفحوصات تطور إيجابي في إطار خطة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.وأشار إلى أن الوصول إلى منحنى مستقر بشأن إصابات كورونا يتوقف على مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية، مشددا عليها في مصر خلال شهر رمضان.وأوضح جبور أنه لدينا أكثر من 90 دولة تشارك في التجارب لمحاولة التوصل لعلاج لمواجهة كورونا.