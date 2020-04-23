مخرج «الاختيار» يكشف كواليس تصوير المسلسل (فيديو)

كشف المخرج بيتر ميمي، مخرج مسلسل "الاختيار" كواليس تصوير العمل، الذي يقدم شخصية الشهيد أحمد المنسي، في عمل درامي يوثق حياة البطل في التاريخ، وتعرض قناة ON المسلسل في الـ 9 مساء.وقال "ميمي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن مسلسل الاختيار عمل ضخم جدًا وبمثابة 30 فيلما، حيث تضمن مشاهد إنتاجية كبيرة.وأوضح أن المسلسل تضمن حوادث سيناء والفرافرة بدعم شركة سينرجي والقوات المسلحة، وجميعها أحداثًا حقيقية.يذكر أن مسلسل "الاختيار" يعرض طوال شهر رمضان على قناة ON، وهو من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وماجد المصري وصلاح عبدالله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.