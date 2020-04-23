الأنبا تادرس يهنئ محافظ بورسعيد بحلول شهر رمضان

بعث الأنبا تادرس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببورسعيد، رسالة تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيدوقال الأنبا، في برقية التهنئة: "يسعدني أن أتقدم باسمي والكهنة والشمامسة وكل أقباط بورسعيد، بخالص التهاني وأطيب الأماني بحلول شهر رمضان المبارك".وتابع: "أعادة الله عليكم وعلى العالم كله وأنتم جميعا في ملئ الصحة والسعادة، الله قادر أن يحفظكم ويحفظ مصر من الأوبئة والأمراض، ويبارك في كل ما يبذله الرئيس عبدالفتاح السيسي، من جهد وتعب من أجل سلام وحماية وصحة كل الشعب".