الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من أبو مازن بمناسبة رمضان

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربًا عن خالص تمنياته لمصر بدوام التقدم والازدهار.ومن جهته، أعرب الرئيس عن خالص تقديره للتهنئة الكريمة، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.