مستقبل وطن يكرم مطران شبرا الخيمة ويهديه درع الحزب

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس أشرف رشاد النائب الأول والأمين العام للحزب، والمهندس كامل ميشيل عضو الأمانة العامة نيافة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها فى مقر الحزب، حيث قدم السيد المستشار التهنئة للأنبا مرقس وللكنيسة المصرية بمناسة عيد القيامة المجيد، وأشاد بالدور الوطنى للكنيسة والذي تجلى فى الإجراءات التى اتخذتها لحماية الوطن من فيروس كورونا وما قدمه البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كمثال يحتذى به لرجل الدين الوطنى، وكذلك تبرع الكنيسة لصندوق تحيا مصر من أجل مكافحة تاثير فيروس كورونا فى مصر.وأشار رئيس الحزب إلى أن الأنبا مرقس يقوم بدور وطنى وتوعوى داخل مطرانية شبرا الخيمة، وهو جهد ملموس لكل المصريين، وأكد أن الظروف التى تمر بها البلاد أثبتت ترابط صلب بين أبنائها، وكل القيادات اصطفت خلف سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يدير الأزمة باقتدار وحكمة ونجاح منقطع النظير ويشيد به العالم أجمع.وبدوره عبر الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، عن شكره وتقديره لحزب مستقبل وطن لجهوده الداعمة للدولة.لما قام به فى الفترة الماضية لتوفير مساعدات للعمالة غير المنتظمة وتقديم المطهرات للقرى والمؤسسات، وأكد أن الكنيسة وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تمد يد العون للوطن واتخذت إجراءات كانت قاسية للأقباط فى فترة الأعياد ولكنها كانت ضرورية للحفاظ على الوطن، وعبر عن سعادته بزيارته للحزب، وأكد وقوف الكنيسة بمسافة واحدة من جميع الأحزاب ولكنها تثمن ما يقوم به الحزب فى تقديم المساعدات الداعمة لجهود الدولة..ويدعو الجميع للاقتداء به.وأكد المهندس كامل ميشيل، عضو الأمانة العامة للحزب أن الكنيسة دائما تشجع على المشاركة والتواصل، ولذلك توجد لجنة للعلاقات العامة داخل المجمع المقدس ومقررها نيافة الأنبا بيمن ولفيف من الأساقفة ومن أهدافها تشجيع جميع أطياف الشعب المسيحي وبالخصوص للشباب والمرأة؛ للمشاركة المجتمعية والحياة السياسية والتواصل مع الأحزاب والدولة.وفى نهاية اللقاء قدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق درع الحزب للأنبا مرقس تكريما لدوره الوطنى وقدم الأنبا مرقس الشكر للحزب وقيادته وهنأهم بحلول شهر رمضان الكريم.