باكستان تدين تصرفات الهند ضد الشعب الكشميرى

أدان الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي اليوم الخميس الأفعال الهندية، التي وصفها بالفظائع، ضد الشعب الكشميري في كشمير المحتلة.وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن عارف دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته تجاه الأعمال الوحشية التي ترتكبها القوات الهندية ضد الكشميريين.وجاءت تصريحات الرئيس الباكستاني في مقابلته مع قناة تلفزيونية محلية، على هامش دعوة المواطنين البقاء في منازلهم لوقف انتشار فيروس كورونا في البلاد.